«Неделя памяти жертв Холокоста» проходит в Москве
С 15 по 31 января России проходит десятая ежегодная «Неделя памяти жертв Холокоста». Официальное открытие цикла мероприятий пройдет 18 января в московском театре «У Никитских ворот».
Мемориальный вечер «Хранитель памяти» в Музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко пройдет 25 января.
Организатор мероприятий — Российский еврейский конгресс при поддержке Федерального агентства по делам национальностей, Правительства Москвы, Центра «Холокост» и посольства Государства Израиль в Российской Федерации.
По всей России 27 января в 19:45 в домах на минуту погаснет свет, а на подоконниках зажгутся свечи — это будет значить, что акция «Свеча Памяти» пришла в каждую семью, где помнят и скорбят о евреях, уничтоженных в аду Холокоста.
Музей Победы подготовил выставку к Международному дню памяти жертв холокоста. Выставка примет гостей 23 января. В рамках экспозиции представят предметы из фондов Музея Победы, которые рассказывают о страшных событиях, связанных с холокостом. Посетители смогут ознакомиться с архивными фотографиями, рассказывающими о судьбе еврейских заключенных в немецких лагерях.