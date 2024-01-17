«Неделя памяти жертв Холокоста» проходит в Москве

С 15 по 31 января России проходит десятая ежегодная «Неделя памяти жертв Холокоста». Официальное открытие цикла мероприятий пройдет 18 января в московском театре «У Никитских ворот».

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Мемориальный вечер «Хранитель памяти» в Музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко пройдет 25 января.

Организатор мероприятий — Российский еврейский конгресс при поддержке Федерального агентства по делам национальностей, Правительства Москвы, Центра «Холокост» и посольства Государства Израиль в Российской Федерации.

По всей России 27 января в 19:45 в домах на минуту погаснет свет, а на подоконниках зажгутся свечи — это будет значить, что акция «Свеча Памяти» пришла в каждую семью, где помнят и скорбят о евреях, уничтоженных в аду Холокоста.