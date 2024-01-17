Следующая неделя в столице начнется с морозов, столбики термометров опустятся до минус 23 градусов. Об этом в среду, 17 января, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд .

— 20 января в Москве вполне устойчивая погода. Ночные температуры — минус 11–9 градусов, гололедица. Осадков практически не будет, местами небольшой снег. Дневные температуры в субботу — минус 7–5 градусов, — рассказал он.

В ночь на воскресенье, 21 января, температура понизится до минус 10-15 градусов, а днем составит около 10 градусов с отметкой «минус». При этом морозы станут заметнее в ночь на понедельник, 22 января. Столбики термометров опустятся до минус 18-23 градусов, а днем — до 13.