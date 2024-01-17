Фестиваль «Спортивная студенческая ночь» пройдет на ГУМ-катке 25 января
На ГУМ-катке 25 января состоятся специальные мероприятия в рамках фестиваля «Спортивная студенческая ночь», сообщила пресс-служба министерства спорта РФ. «Студенческий фестиваль
«Спортивная студенческая ночь – 2024» готовится к проведению в российских городах в период с 22 по 26 января. В рамках традиционного фестиваля планируются массовое катание на коньках, спортивные эстафеты, выступления болельщиков и творческих коллективов, мастер-классы и другие активности. Центральной площадкой фестиваля станет ГУМ-каток на Красной площади в Москве», – рассказали в пресс-службе.
Там добавили, что запланирован традиционный хоккейный гала-матч с участием команды «Красные звезды» и сборной Студенческой хоккейной лиги.
«Сыграют министр спорта РФ Олег Матыцин, министр высшего образования и науки РФ Валерий Фальков, заместитель председателя Государственной думы Сергей Неверов, президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов», – уточнили в пресс-службе.