Фестиваль «Спортивная студенческая ночь» пройдет на ГУМ-катке 25 января

«Спортивная студенческая ночь – 2024» готовится к проведению в российских городах в период с 22 по 26 января. В рамках традиционного фестиваля планируются массовое катание на коньках, спортивные эстафеты, выступления болельщиков и творческих коллективов, мастер-классы и другие активности. Центральной площадкой фестиваля станет ГУМ-каток на Красной площади в Москве», – рассказали в пресс-службе.