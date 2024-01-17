В Москве пройдет фестиваль «Пятницы в Пушкинском»
С нового сезона фестиваля «Пятницы в Пушкинском», который начинается 19 января, ГМИИ имени Пушкина предлагает вечерние экскурсии, кураторские беседы и концерты. Об этом сообщает АГН Москва со ссылкой на пресс-службу музея.
В программе будут обзорные и тематические экскурсии по постоянной экспозиции и временным выставкам, таким как «Царство Урарту», «Образы Испании», «Испанская коллекция», «Руанские соборы», исследование картин Клода Моне и другие. Кроме того, будет проведена выставка «Цветы, плоды, музыкальные инструменты в итальянской живописи эпохи барокко» и специальное мероприятие «От цвета к свету» в честь 100-летия со дня рождения Владимира Вейсберга.
Посетителей ожидают экскурсии, обсуждения избранных работ из коллекции музея, кураторские беседы на выставках «Кабинет редкостей. Сакральное пространство художника. Мастерская Дмитрия Краснопевцева» и «Зал Матисса в ГМНЗИ. Акварели Николая Тырсы». Каждый вечер будет завершаться концертной программой. Сезон продлится до 26 апреля.