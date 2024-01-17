Инвестор отреставрирует дом купца Крупенникова в Басманном районе

Это памятник архитектуры регионального значения. Здание требует реставрации и частичной реконструкции, которая позволит приспособить его для современного использования.

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На городские торги по продаже выставили жилой дом купца А.В. Крупенникова, построенный архитектором Владимиром Рудановским в 1912–1913 годах. Победитель аукциона должен будет отреставрировать здание и приспособить под современное использование. Об этом сообщил руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

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«Выставленное на аукцион здание в Басманном районе площадью 702 квадратных метра является памятником архитектуры регионального значения. Объект требует реставрации и частичной реконструкции, которая позволит приспособить его для современного использования. К участию в торгах приглашаются физические и юридические лица. Заявку можно подать до 18 января. После подписания договора купли-продажи новый собственник получит соответствующее охранное обязательство и должен будет обеспечить проведение необходимых работ», — рассказал Кирилл Пуртов.

Здание находится недалеко от станции метро «Бауманская» по адресу: Денисовский переулок, дом 24. Сейчас оно не эксплуатируется. Объект требует инженерно-технического обследования фундамента, устранения трещин и повреждений, замены коммуникаций, восстановления красочного слоя фасадов, а также реставрации элементов внешнего декоративного убранства и отделки интерьеров.

Онлайн-аукцион пройдет 25 января. Для участия понадобится регистрация на электронной торговой площадке «Росэлторг» и усиленная квалифицированная электронная подпись.

Москва — город, развивающий предпринимательство. Столица выставляет на торги различное имущество, а витриной предлагаемых объектов выступает инвестиционный портал Москвы. В разделе «Имущество от города» публикуется вся необходимая информация о лотах, в том числе фотографии, документация, условия и форма реализации. Среди предложений есть здания и помещения под развитие бизнеса, земельные участки для строительства коммерческих объектов и нестационарные торговые объекты в общественных местах. Участвовать в городских торгах можно не выходя из дома — вся процедура от момента публикации до подписания договора проходит онлайн.

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