Синоптик рассказал о погоде в Москве

Кратковременный снег, облачность с прояснениями и до -11 градусов ожидается в Москве в среду, 17 января. Как сообщает РИА Новости, такой прогноз сделал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

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По словам эксперта, сегодня погода в столичном регионе обуславливается прохождением тыловой части североатлантического циклона, куда продолжают поступать снеговые облака и холодный полярный воздух. По этой причине температурный фон окажется на несколько градусов ниже нормы. При этом уже вечером, на фоне роста атмосферного давления, погода начнет постепенно улучшаться.