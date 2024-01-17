Синоптик рассказал о погоде в Москве 17 января
Кратковременный снег, облачность с прояснениями и до -11 градусов ожидается в Москве в среду, 17 января. Как сообщает РИА Новости, такой прогноз сделал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
По словам эксперта, сегодня погода в столичном регионе обуславливается прохождением тыловой части североатлантического циклона, куда продолжают поступать снеговые облака и холодный полярный воздух. По этой причине температурный фон окажется на несколько градусов ниже нормы. При этом уже вечером, на фоне роста атмосферного давления, погода начнет постепенно улучшаться.
По прогнозу Тишковца, дневная температура в Москве составит от -9 до -11 градусов, а в Подмосковье — от -8 до -13 градусов. В первой половине дня может пройти кратковременный снег. Вечером ожидается похолодание. Ветер западный, порывистый со скоростью до 4-9 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 745 мм рт. ст., что ниже положенной нормы.