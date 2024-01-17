Собянин рассказал о развитии виртуальных лабораторий МЭШ

На сегодняшний день в библиотеке "Московской электронной школы" (МЭШ) собрано более 1,6 миллиона единиц образовательного контента: сценарии уроков и классных часов, электронные учебники, учебные пособия, произведения литературы и многое другое. Об этом в блоге на своем персональном сайте сообщил Сергей Собянин.

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По словам градоначальника, библиотека МЭШ является уникальным собранием учебных материалов, которое было создано трудами столичных учителей и ведущих разработчиков образовательного контента. Это один из главных вкладов Москвы в реализацию нацпроекта "Образование", подчеркнул мэр столицы.

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Собянин рассказал, что виртуальные лаборатории дают возможность проводить и повторять различные эксперименты в режиме онлайн. Они доступны в любое время, в любом месте и неограниченное количество раз, в отличие от обычных школьных лабораторий. Кроме того, они не требуют специального дорогостоящего оборудования и расходных материалов, а также не имеют ограничений по технике безопасности.

"В то же время по наглядности опыты в виртуальных лабораториях мало отличаются от аналогичных опытов в реальном мире", – отметил Сергей Собянин.

Первая виртуальная лаборатория МЭШ была открыта в 2019 году. На сегодня же в распоряжении учащихся уже 42 лаборатории по семи школьным предметам. Общее число обращений к виртуальным инструментам превысило 4,4 миллиона раз. Особенно востребованы виртуальные лаборатории по технологии, информатике, математике и черчению.

В частности, лабораторию по технологии "Моделирование роботов" для учеников 7–11 классов в этом учебном году использовали уже более 65 тысяч раз. Она является отличным подспорьем для изучающих основы робототехники.

Так, в онлайн-пространстве можно сконструировать и запрограммировать собственного робота, создать испытательные полигоны из набора интерьерных и конструктивных элементов и даже настроить параметры "окружающей среды": освещенность, температуру и влажность.

В лабораторию по технологии "3D-моделирование. Силаэдр" для учащихся 6–9 классов поступило почти 27 тысяч обращений. Она помогает развивать у ребят образное, пространственное мышление, формировать конструкторские навыки. С ее помощью можно создать различные двумерные и трехмерные объекты путем изменения параметров и масштаба.

Около 88 тысяч обращений было зафиксировано в лаборатории "МЭШ.Информатика" для школьников 5–11 классов, где ребята осваивают азы программирования и готовятся к олимпиадам и экзаменам. Ученикам доступны 12 наиболее распространенных языков программирования с любого устройства, в том числе смартфона.

Лабораторию "Черчение" для 7–9 классов посетили свыше 124 тысяч раз. Здесь ребята обучаются основам черчения и построению чертежей различной сложности.

Кроме того, лабораторией "Математический конструктор" для 5–11 классов воспользовались уже более 60 тысяч раз. Она предназначена для создания интерактивных математических моделей, которые используются для сопровождения занятий в любом разделе школьной математики.

Ранее сообщалось, что пользователи "Московской электронной школы" за год получили более 370 тысяч цифровых справок об обучении. Цифровой документ подтверждает факт обучения ребенка в школе. Справка может потребоваться при покупке льготного билета, для получения скидок и других преференций.