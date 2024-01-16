Расчищать снег в Москве отправили иностранных студенток

На расчистку московских улиц от снега отправили студенток из Кубы. Нехватки кадров в коммунальных службах не наблюдается, поспешили рассказать в пресс-службе префектуры Центрального административного округа столицы. Об этом пишет «Подъем» .

Штат сотрудников полностью укомплектован, в центре столицы их насчитывается около 17 тысяч. Желающих помочь с уборкой столичных районов при этом тоже немало. По словам властей, иностранные студенты работают на добровольной возмездной основе. Такая практика довольно распространена. Гражданок Кубы в спецодежде и с лопатами заметили на Арбате и в Хамовниках.