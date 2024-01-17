Вход в Музей Победы будет бесплатным для студентов 25 января

«Во время экскурсии гид расскажет о подвигах молодежи в годы Великой Отечественной войны – о том, как вчерашние школьники, сменившие студенческую скамью на солдатскую шинель, ушли на фронт, встав на защиту столицы. Гости услышат о героических подвигах на фронте и в тылу, в том числе о самоотверженности подольских курсантов и студентов, записавшихся в народное ополчение», – пояснили в пресс-службе.