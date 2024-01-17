Вход в Музей Победы будет бесплатным для студентов 25 января
В День российского студенчества учащиеся вузов смогут бесплатно посетить Музей Победы. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе музея.
«25 января, в День российского студенчества, вход в Музей Победы для учащихся дневных и вечерних отделений вузов будет бесплатным. Для этого в кассе необходимо предъявить студенческий билет», – сказали в пресс-службе.
Уточняется, что студенты также смогут посетить бесплатные экскурсии по интерактивной экспозиции «Битва за Москву. Первая Победа!», тематические программы начнутся в 12:00 и 17:00, для участия необходима предварительная регистрация.
«Во время экскурсии гид расскажет о подвигах молодежи в годы Великой Отечественной войны – о том, как вчерашние школьники, сменившие студенческую скамью на солдатскую шинель, ушли на фронт, встав на защиту столицы. Гости услышат о героических подвигах на фронте и в тылу, в том числе о самоотверженности подольских курсантов и студентов, записавшихся в народное ополчение», – пояснили в пресс-службе.
Там добавили, что посетители музея также смогут бесплатно осмотреть экспозицию «Подвиг Армии» с диорамным комплексом, выставки «Преемники. По стопам отцов», «Салют над Невой», «Слава героям, тебя, Ленинград, отстоявшим», экспозицию, посвященную 90-летию со дня рождения народного артиста СССР Василия Ланового, и другие.