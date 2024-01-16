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Москвичам пообещали крещенскую оттепель

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, какая погода будет стоять в Москве на Крещение. По словам эксперта, 19 января ожидается тепло вплоть до оттепелей, сообщает ТАСС.

Показатели термометров превысят многолетние значения на 4 градуса. Днем температура составит от минус 4 до плюс 1 градуса тепла.

В Крещенскую ночь местами пройдет сильный снегопад. Температура будет держаться на отметках минус 3-5 градусов, по области – до минус 8.

Москвичей предупредили о сильных колебаниях температуры

Ранее стало известно, что в Москве ожидается низкое атмосферное давление. В течение рабочий недели 15-19 января оно составит от 730 до 740 миллиметров ртутного столба. Эксперты пояснили, что понижение давления связано с циклоном. Он же станет причиной облачности.

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Роман Вильфанд