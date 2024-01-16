Москвичам пообещали крещенскую оттепель

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, какая погода будет стоять в Москве на Крещение. По словам эксперта, 19 января ожидается тепло вплоть до оттепелей, сообщает ТАСС.

Показатели термометров превысят многолетние значения на 4 градуса. Днем температура составит от минус 4 до плюс 1 градуса тепла.

В Крещенскую ночь местами пройдет сильный снегопад. Температура будет держаться на отметках минус 3-5 градусов, по области – до минус 8.