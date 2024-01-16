Москвичам пообещали крещенскую оттепель
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, какая погода будет стоять в Москве на Крещение. По словам эксперта, 19 января ожидается тепло вплоть до оттепелей, сообщает ТАСС.
Показатели термометров превысят многолетние значения на 4 градуса. Днем температура составит от минус 4 до плюс 1 градуса тепла.
В Крещенскую ночь местами пройдет сильный снегопад. Температура будет держаться на отметках минус 3-5 градусов, по области – до минус 8.
Ранее стало известно, что в Москве ожидается низкое атмосферное давление. В течение рабочий недели 15-19 января оно составит от 730 до 740 миллиметров ртутного столба. Эксперты пояснили, что понижение давления связано с циклоном. Он же станет причиной облачности.