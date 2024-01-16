Москвичей предупредили о сильных колебаниях температуры

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил ТАСС, что температура в Москве в ближайшие дни будет сильно колебаться под действием циклона.

"Это связано с тем, что циклон, центр которого находится сейчас далеко к северо-западу от Москвы, в районе Прибалтики, переносит теплые воздушные массы со Средиземного моря и Южной Атлантики", — сказал Вильфанд.

По словам синоптика, дневная температура в Москве 16 января составит от - 3°C до - 1°C с возможным повышением до нуля. В Московской области ожидается от - 5°C до 0°C. Прогнозируется также небольшой снег. Согласно прогнозу Вильфанда, с 17 января ситуация резко изменится, и циклон с северо-запада по северным районам будет перемещаться на северо-восток. В связи с этим Москва будет находиться в потоках не юго-западных, а северо-западных.

По его словам, в ночное и в дневное время температура в столице опустится до - 8°C и - 10°C, а по области — до - 12°C. Как рассказал метеоролог, в ночь на четверг температура продолжит понижаться до - 16°C и - 18°C в Москве и до - 21°C по области, а днем к столице будет приближаться восточная периферия очередного циклона, начнется повышение температуры.