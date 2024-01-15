Убирающих снег кубинок заметили в Москве

Снег на московском Арбате стали чистить дворники с Кубы
На московском Арбате заметили дворников с Кубы, занимающихся уборкой снега. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва 125».
Работа дворников с Кубы также попала на фото. На прикреплённых кадрах можно увидеть несколько девушек из карибской страны, которые заняты уборкой снега.
Отметим, что ранее исполнительный директор Гильдии управляющих компаний в ЖКХ Вера Москвина заявила, что в России наблюдается значительный дефицит дворников.
«Число дворников уменьшилось примерно на половину. Трудовые мигранты уходят работать курьерами. Там в два раза больше зарплата, а работа легче, чем чистить дворы и убирать мусор», — заявила она.
Ранее замглавы комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева предложила россиянам самостоятельно убирать снег лопатами в свободное время.