Синоптик предупредил москвичей о резких перепадах температур и давления

Он отметил, что в среду, 17 января, произойдет очередной рывок вниз по температурной шкале. Самая низкая температура будет в ночь на четверг — 16–18 градусов ниже нуля в столице и до минус 20–22 — в области. В ночь с четверга на пятницу ожидаются сильные снегопады, может выпасть до 10 сантиметров снега. Это произойдет вместе с повышением температуры до нуля. Резко будет меняться и атмосферное давление.