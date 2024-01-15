Синоптик предупредил москвичей о резких перепадах температур и давления

Синоптик Шувалов предупредил москвичей о резких перепадах температур и давления
Погода в Москве и Московской области по-прежнему остается нестабильной. Жителей столичного региона ждут перепады давления и температур. Об этом сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
Он отметил, что в среду, 17 января, произойдет очередной рывок вниз по температурной шкале. Самая низкая температура будет в ночь на четверг — 16–18 градусов ниже нуля в столице и до минус 20–22 — в области. В ночь с четверга на пятницу ожидаются сильные снегопады, может выпасть до 10 сантиметров снега. Это произойдет вместе с повышением температуры до нуля. Резко будет меняться и атмосферное давление.
— Низкое давление во вторник — 728–730 миллиметров ртутного столба, в среду оно подрастет, в четверг достигнет пика — 740–745 миллиметров ртутного столба, а затем опять пойдет вниз, — уточнил Шувалов в комментарии «Радио 1».
В свою очередь синоптик Александр Ильин добавил, что оттепель в пятницу продержится недолго — к выходным снова вернутся морозы до минус 8–12 градусов, передает «360».
В последний рабочий день накануне Крещения, 19 января, в столичный регион придут положительные температуры. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала главный специалист Метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова.