<p>По данным синоптиков в Москве предстоящая неделя с 15 по 21 января будет снежной. Самый сильный снегопад может накрыть столицу в четверг и пятницу.</p> <p>Прогнозируемый уровень осадков с понедельника до четверга составит от 2 до 5 мм. Во второй половине недели с 18 по 19 января может выпасть от 10 до 15 мм осадков. Общий объем осадков за неделю составит около 40 процентов от месячной нормы.</p> <p>Горожан предупреждают об усилении ветра до 20 м/с. В этой связи в четверг прогнозируется метель.</p>