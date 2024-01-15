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Москву ожидает снежная неделя

<p>По&nbsp;данным синоптиков в&nbsp;Москве предстоящая неделя с&nbsp;15 по&nbsp;21 января будет снежной. Самый сильный снегопад может накрыть столицу в&nbsp;четверг и&nbsp;пятницу.</p> <p>Прогнозируемый уровень осадков с&nbsp;понедельника до&nbsp;четверга составит от&nbsp;2 до&nbsp;5&nbsp;мм. Во&nbsp;второй половине недели с&nbsp;18 по&nbsp;19 января может выпасть от&nbsp;10 до&nbsp;15&nbsp;мм осадков. Общий объем осадков за&nbsp;неделю составит около 40 процентов от&nbsp;месячной нормы.</p> <p>Горожан предупреждают об&nbsp;усилении ветра до&nbsp;20 м/с. В&nbsp;этой связи в&nbsp;четверг прогнозируется метель.</p>

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