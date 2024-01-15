Более 60 домов по программе реновации оформлено Росреестром по Москве в 2023 году
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) по Москве в 2023 году внесло в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) сведения о постановке на кадастровый учет 61 дома по программе реновации жилищного фонда столицы. Об этом сообщила пресс-служба управления.
«Только в декабре 2023 года по программе реновации учтено 10 новостроек общей площадью 230,5 тыс. кв. м, где предусмотрено 2 тыс. 184 квартиры для переселения жильцов из «старого» фонда. Всего за прошедший год на кадастровый учет поставлена 61 многоэтажка суммарной площадью 1 млн 693 тыс. 131 кв. м на 16 тыс. 71 квартиру – это на 88 тыс. кв. м превышает показатель 2022 года», – цитирует пресс-служба руководителя управления Росреестра по Москве Игоря Майданова.
Уточняется, что по результатам 12 месяцев 2023 года наибольшее число МКД по программе реновации поставлено на кадастровый учет в ЮВАО, СВАО и ЮЗАО – по девять домов. На втором месте САО, где оформлено восемь домов. Третьим по данному показателю стал ВАО, в котором учтено семь домов.
«На первом месте по площади учтенных домов и количеству квартир стал Восточный округ (293 тыс. 968,5 кв. м; 2 тыс. 671 квартира), на втором – Юго-Восточный округ (293 тыс. 225,6 кв. м; 2 тыс. 606 квартир), а замыкает первую тройку Юго-Западный округ (251 тыс. 890,5 кв. м; 2 тыс. 452 квартиры)», – добавил Майданов.