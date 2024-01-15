Более 60 домов по программе реновации оформлено Росреестром по Москве в 2023 году

«Только в декабре 2023 года по программе реновации учтено 10 новостроек общей площадью 230,5 тыс. кв. м, где предусмотрено 2 тыс. 184 квартиры для переселения жильцов из «старого» фонда. Всего за прошедший год на кадастровый учет поставлена 61 многоэтажка суммарной площадью 1 млн 693 тыс. 131 кв. м на 16 тыс. 71 квартиру – это на 88 тыс. кв. м превышает показатель 2022 года», – цитирует пресс-служба руководителя управления Росреестра по Москве Игоря Майданова.