Москвичей предупредили о резком потеплении

По словам метеоролога, в ближайшие два дня резких и сильных морозов, которые наблюдались в выходные, не будет. При этом температура в городе будет находиться в пределах климатической нормы или чуть превышать ее. Вильфанд отметил, что в понедельник днем столбики термометров поднимутся до одного-трех градусов ниже нуля — это более чем на 20 градусов выше, чем в минувшие выходные. В ночь на вторник температура будет колебаться от минус двух до минус четырех градусов, а днем составит те же минус один-три градуса Цельсия. Помимо этого, 15 и 16 января в столичный регионе придут небольшие снегопады. Эксперт рассказал, что за эти два дня высота сугробов увеличится на три-четыре сантиметра.