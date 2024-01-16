Выставка к 80-летию снятия блокады Ленинграда открылась в Музее Победы
Выставка «Слава героям тебя, Ленинград, отстоявшим!» открылась во вторник, 16 января, в столичном Музее Победы. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе учреждения.
Всего в выставку, посвященную 80-летию полного снятия блокады Ленинграда, вошли более 200 уникальных раритетов. Это личные вещи жителей и защитников города, награды, документы, фотографии и письма ветеранов-блокадников, символ блокадного Ленинграда — хлебные карточки.
Посетители смогут увидеть в Музее Победы подлинные афиши, элементы костюмов, в которых выступали артисты блокадного города, музыкальные инструменты и другие предметы. Эти реликвии на выставку привезли активисты музея культуры и искусства блокадного Ленинграда «А музы не молчали» школы № 235 имени Д. Д. Шостаковича города Санкт-Петербурга. Это один из самых крупных школьных музеев России, его коллекция насчитывает свыше 20 тысяч экспонатов.
В Музее Победы в диораме «Блокада Ленинграда» открылся цикл мероприятий, приуроченных к 80-летию полного освобождения Ленинграда от нацистской блокады.
В этом году Музей Победы подготовит 45 новых выставочных проектов. По словам директора музея Александра Школьника, деятельность культурного учреждения в 2024-м будет связана со значимыми событиями Великой Отечественной войны, которые произошли 80 лет назад.