Дептранс предупредил москвичей о снегопадах

В Москве на предстоящей неделе ожидаются снегопады. Автомобиль лучше оставить дома. Об этом предупредил столичный департамент транспорта.

По прогнозу синоптиков, на этой неделе в Москве начнутся снегопады.

«Для поездок по городу по возможности используйте городской транспорт», — посоветовали в департаменте транспорта.

Там отметили, что метро, МЦК и МЦД работают штатно, а автобусы и такси передвигаются быстрее по выделенным полосам.

Тем, кто вынужден использовать личный автотранспорт, рекомендуют избегать резких маневров, соблюдать дистанцию и скоростной режим, не использовать телефон при езде.