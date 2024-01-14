Собянин рассказал, как студентов вузов и колледжей обучают с помощью роботов

Московские учебные заведения оснащают роботами отечественного производства. Разработки позволят студентам научиться работать с оборудованием, автоматизирующим производственные процессы. Об этом в воскресенье, 14 января, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

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Например, МГТУ имени Н. Э. Баумана получил разработку для хирургических операций с техническим зрением и 2D-камерой, а Московский приборостроительный техникум — робота широкого спектра применения. Помимо поставок разработок в учебные заведения, их производитель также помогает обучать столичных инженеров в рамках проекта «Московская техническая школа».

— На очереди РЭУ имени Г. В. Плеханова. Для новой лаборатории робототехники поставят роботизированную сварочную систему, установку для загрузки станка и систему по укладке и перемещению объектов, — сообщил Сергей Собянин в Telegram-канале.

Благодаря роботизированным системам, применяемым в инженерных сетях, все службы столицы могут работать максимально слаженно и выполнять задачи еще качественнее. К примеру, роботов в своей работе используют специалисты «Мосводоканала» — они помогают проводить диагностику водопроводных сетей.