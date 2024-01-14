Обучение в метро в 2023 году прошли 60 собак-проводников

За 2023 год 60 собак-проводников подготовили в метро под контролем сотрудников Центра обеспечения мобильности пассажиров. Еще 60 животных пройдут обучение в 2024 году. Об этом в воскресенье, 14 января, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

К работе со слабовидящими и незрячими пассажирами всего готовы уже 350 четвероногих друзей. Собак учат ориентироваться в метро, проходить через турникеты, спускаться и подниматься на эскалаторе, а еще подавать хозяину упавшие вещи. При этом на занятиях они привыкают к шуму и большому количеству людей.

— В 2024 году мы продолжим обучать собак-проводников в метро, чтобы животные могли уверенно помогать хозяевам на станциях, в вагонах поездов и на эскалаторах. Мы делаем поездки в городском транспорте безопасными и доступными для каждого пассажира, — цитирует Максима Ликсутова Telegram-канал «Дептранс Москвы».

Столичный метрополитен совместно с Российской школой подготавливает собак-проводников Всероссийского общества слепых. «Вечерняя Москва» узнала, как тренируют будущих помощников для нуждающихся пассажиров.