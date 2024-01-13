Исторические барельефы отреставрировали на станции метро «Новокузнецкая» – Собянин
Реставрация исторических барельефов завершилась на станции Московского метрополитена «Новокузнецкая». Об этом в своем официальном Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«На станции метро «Новокузнецкая» отреставрировали исторические барельефы. Одно из главных украшений – фриз с изображением различных родов войск. Он появился в период строительства станции во время Великой Отечественной войны, 80 лет назад. Фриз сделан из гипса – очень сложный для реставрации материал. Поэтому до начала работ специалисты опробовали методику на небольшом участке. На расчистку от старых слоев краски, устранение трещин и укрепление разрушенных фрагментов ушло девять месяцев. Некоторые из них изготовили заново, за основу брали сохранившиеся участки», – написал Сергей Собянин.
По его словам, на завершающем этапе фризу вернули первоначальный цвет, а элементы рельефа с изображением ордена Отечественной войны затонировали под бронзу.