Исторические барельефы отреставрировали на станции метро «Новокузнецкая»

«На станции метро «Новокузнецкая» отреставрировали исторические барельефы. Одно из главных украшений – фриз с изображением различных родов войск. Он появился в период строительства станции во время Великой Отечественной войны, 80 лет назад. Фриз сделан из гипса – очень сложный для реставрации материал. Поэтому до начала работ специалисты опробовали методику на небольшом участке. На расчистку от старых слоев краски, устранение трещин и укрепление разрушенных фрагментов ушло девять месяцев. Некоторые из них изготовили заново, за основу брали сохранившиеся участки», – написал Сергей Собянин.