Москвичи отправили из метро около 7 тыс писем Деду Морозу и своим близким

Пассажиры столичного метро отправили около семи тысяч писем Деду Морозу и своим родным в новогодние праздники, сообщил РИА Новости заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

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Он напомнил, что традиционно в зимние праздники Дептранс запускает акции, которые полюбились пассажирам. В этот раз работали сразу две новогодние почты – на стойках "Живое общение" разместились ящики Почты России и Московской усадьбы Деда Мороза.

Пассажиры могли бесплатно посылать письма в любой регион России до конца январских праздников. Это были открытки, рисунки с подарками и поделки из бумаги.

Ранее сообщалось, что развлекательные мероприятия в рамках программы, приуроченной к празднованию старого Нового года, состоятся 13 и 14 января в столичной усадьбе Деда Мороза.