Метеоролог рассказал о погоде в Москве в начале следующей недели

«Мороз и солнце закончатся. Характер погоды изменится, и она станет облачной. Пойдут осадки и резко потеплеет до оттепели. В частности, в ночь на понедельник температура повысится до -10 °С, а днём прогнозируется -1...-3 °С. В течение недели погода будет около и выше нормы», — добавил Старков.