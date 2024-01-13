Москвичам назвали места для крещенских купаний

Места для крещенских купаний в Москве организуют почти во всех округах города, сообщает РИА Новости со ссылкой на префектуры столичных административных округов. В частности, окунуться в прорубь можно будет в Вернисаже в Измайлово, «Сокольниках», а также парках «Фили» и «Покровское-Стрешнево».

В восточном административном округе места для омовения организуют, в том числе, в Терлецких прудах, а также Озерах Святое и Белое. Для верующих оборудуют пункты питания, раздевалки с обогревом и туалеты.

Для верующих будут оборудованы теплые раздевалки, пункты питания и туалеты. Для обеспечения безопасности будут дежурить сотрудники МЧС, полиции и бригады скорой помощи, — сообщили в пресс-службе префектуры.

Места для купаний также оборудуют в северо-западном административном округе, где будет организовано шесть пунктов с купелями. В районе Строгино окунуться в прорубь верующие смогут в Кировской и Строгинской поймах, в Хорошево-Мневниках — на Карамышевской набережной и на Малом Бездонном озере, в Щукино — на левом берегу Москвы-реки.