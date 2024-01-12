Собянин подвел итоги работы проекта «Активный гражданин»
Свыше четырех тысяч решений реализовала столица благодаря проекту «Активный гражданин». На этой платформе было проведено более шести тысяч голосований. Об этом в пятницу, 12 января, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
По его словам, за счет участия жителей в этом проекте в Москве благоустроили десятки улиц, переулков, бульваров и площадей, а также улучшили транспортную сферу столицы.
— К примеру, был поддержан проект строительства Московских центральных диаметров, выбраны названия для Большой кольцевой линии метро и Московского скоростного диаметра, — рассказал Собянин.
Глава города также отметил, что посредством голосований в «Активном гражданине» жители столицы выбирали названия для улиц и бульваров, станций метро, площадей и даже электросудна. Имена благодаря москвичам получили и обитатели Московского зоопарка. Одним из самых популярных стало голосование за выбор имени для малышки-панды.
За время работы проекта с 2014 года к нему присоединились больше 6,7 миллиона горожан, подытожил мэр Москвы в своем Telegram-канале.