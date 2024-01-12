Собянин подвел итоги работы проекта «Активный гражданин»

Свыше четырех тысяч решений реализовала столица благодаря проекту «Активный гражданин». На этой платформе было проведено более шести тысяч голосований. Об этом в пятницу, 12 января, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

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По его словам, за счет участия жителей в этом проекте в Москве благоустроили десятки улиц, переулков, бульваров и площадей, а также улучшили транспортную сферу столицы.

— К примеру, был поддержан проект строительства Московских центральных диаметров, выбраны названия для Большой кольцевой линии метро и Московского скоростного диаметра, — рассказал Собянин.

Глава города также отметил, что посредством голосований в «Активном гражданине» жители столицы выбирали названия для улиц и бульваров, станций метро, площадей и даже электросудна. Имена благодаря москвичам получили и обитатели Московского зоопарка. Одним из самых популярных стало голосование за выбор имени для малышки-панды.