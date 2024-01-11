Парки Москвы подготовили программу в честь старого Нового года
Московские парки подготовили программу, посвящённую старому Новому году. Запланированы мастер-классы, кинопоказы, лекции. Они пройдут с 12 по 14 января.
Например, в парке «Фили» состоится экскурсия «Новогодние традиции дореволюционной России», а сад «Эрмитаж» откроет фестиваль WinterFest.
Тематические мероприятия проведут и в Московской усадьбе Деда Мороза.
Специальные программы запланированы в парке «Ангарские пруды», Гончаровском парке, парке «Ходынское поле» и др.
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