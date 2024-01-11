«Через Москву проходит холодный фронт, который отделяет теплый воздух, поступивший к нам вчера вечером. Фронтальные разделы бывают разными: есть анафронт – холодный фронт, который медленно перемещается, а есть катафронт, который перемещается с большой скоростью, и сейчас именно он и наблюдался. Циклон быстро перемещался и холодный фронт быстро перемещался – со скоростью 60 км/ч. Этот фронт подпирался мощью холодного воздуха из Арктики и двигался со страшной скоростью, а перед этим холодным фронтом – теплые воздушные массы, и они под напором этого фронтального раздела начинают очень быстро подниматься вверх, и это движение сопоставимо с конвекцией, которая наблюдается летом. Это привело к тому, что верхняя граница кучево-дождевых облаков достигла отметки 5–5,5 км, а нижняя граница облака была 500–600 м. Эта мощная прослойка 4–5 км и быстрые процессы перемещения воздуха привели к грозовой деятельности», – пояснил Вильфанд.