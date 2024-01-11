Гигантская лилия распустилась в "Аптекарском огороде" впервые за 318 лет

Гигантская копьевидная лилия впервые за 318 лет расцвела в ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород". Посмотреть на нее можно с 13 января, сообщается в телеграм-канале ботсада.

Это растение также называется Дориантес Пальмера, его посеяли в 1950-е годы в субтропической оранжерее. В дикой природе такие лилии встречаются только в Восточной Австралии и с 1995 года внесены в список уязвимых видов Нового Южного Уэльса, уточнил куратор субтропической оранжереи Алексей Филин.

Отмечается, что в природе листья этого растения могут достигать четырех метров, а соцветие – до трех метров в длину. Дориантес Пальмера опыляется птицами, добавили в пресс-службе ботанического сада.