Синоптик Леус предупредил москвичей о последствиях метели

В Москве началась метель, которую в столичный регион принес холодный атмосферный фронт. Об этом в четверг, 11 января, рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

— Выгляни из окна... а впрочем, не надо, там все равно ничего не видно... Метели в столичном регионе, начиная с северных районов, будут по мере прохождения холодного атмосферного фронта постепенно прекращаться, — написал Михаил Леус в своем Telegram-канале.

По словам синоптика, в течение дня снегопад будет носить локальный характер. При этом на дорогах и тротуарах будет образовываться гололед. Столбики термометров вновь преодолеют нулевой показатель, и температура начнет активно понижаться.

В Москве 11 января ожидаются ветер и метель, а сугробы вырастут на четыре–шесть сантиметров. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, за 10 и 11 января общий прирост снежного покрова составит 10 сантиметров.