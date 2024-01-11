ЦОДД рекомендовал москвичам использовать в метель общественный транспорт

В Москве начался снегопад, который на протяжении дня будет носить локальный характер в разных частях города. Горожанам и гостям столицы рекомендуют воздержаться от поездок на личном транспорте и выбирать общественный. Об этом в четверг, 11 января, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

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Сейчас затруднения движения наблюдаются на Ленинградском проспекте, шоссе Энтузиастов и на МКАД в районе Бесединского шоссе.

— Во второй половине дня ожидаются локальные затруднения движения в центральной части города, на ТТК в районе Новорижской эстакады и на МКАД в районе улиц Верхние Поля и Подольских Курсантов, — передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

Отмечается, что в течение дня городской транспорт будет работать в штатном режиме. Тем, кто все же решился поехать на личном авто, рекомендуют соблюдать скоростной режим и быть осторожными на дорогах.

11 января в Москву пришли ветер и метель, а сугробы вырастут на четыре–шесть сантиметров. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, за 10 и 11 января общий прирост снежного покрова составит 10 сантиметров.