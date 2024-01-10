«Я думаю, что в принципе природа стала более динамичная. Перед Новым годом текли ручьи, потом приморозило. Просто движение воздушных масс становится более энергичным, и из-за этого вырастает амплитуда флуктуации (любое случайное отклонение той или иной величины)», — высказал свое мнение он.