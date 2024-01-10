К дежурству в Москве приступили 1,5 тысяч аварийных бригад из-за снегопада

На круглосуточное дежурство вышли порядка 1,5 тысячи аварийных бригад в связи со снегопадом, который ожидается в столице 10 и 11 января. Об этом сообщили в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы.

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Так, за последние сутки в столице выпало более 6 сантиметров снега, который убирают с помощью роторной и другой техники. При этом специалисты уделяют внимание своевременной очистке пешеходных зон, тротуаров, территорий возле остановок общественного транспорта, станций метро и МЦК, а также объектов социальной сферы.

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Заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков добавил, что специалисты также осуществляют очистку от снега и наледи скатных кровель домов и фасадов зданий.

"Места проведения работ огорожены лентами и специальными заграждениями. Просим пешеходов быть предельно внимательными в зонах работ и не заходить за ограждения", – предупредили в городском хозяйстве Москвы.

Кроме того, заммэра сообщил, что интенсивный снегопад вновь ожидается 10 января после 21:00, поэтому к вечеру следующего дня прирост снега составит еще 6 сантиметров. При этом он подчеркнул, что 11 января ожидается ветер до 13–18 метров в секунду.

"Городские службы работают в усиленном режиме. Они готовы оперативно выехать в случае повреждения линий электропередачи, падения деревьев и других инцидентов, связанных с погодными условиями", – заявил Бирюков.

Городские службы в ближайшие несколько дней будут заниматься отслеживанием состояния улично-дорожной сети и проводить регламентные работы. Заммэра напомнил, что для помощи водителям грузовых автомобилей, особенно на МКАД и в ТиНАО, на дежурство вышли тягачи.

Ранее стало известно, что высота снежного покрова за последние сутки в Москве выросла на 3 сантиметра. Общая высота сугробов в столице составляет 24 сантиметра, что соответствует показателям января.