Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова в среду, 10 января, поделилась кадрами с грозной малышкой-пандой Катюшей.

На видео детеныш больших панд позирует, активно жестикулируя лапками. В конце ролика Катюша неожиданно близко подбирается к объективу и смотрит в него.

— Сейчас я вас всех напугаю, — следует из подписи к публикации.

Мэр Москвы Сергей Собянин 3 января подвел итоги голосования за имя малышки-панды из Московского зоопарка и сообщил, что большинством голосов ее назвали Катюшей.

Детеныш больших панд Жуи и Диндин родился в августе. В соответствии с китайской традицией имена детенышам панд даются тогда, когда малышам исполняется 100 дней.

В новогодние каникулы Светлана Акулова поделилась кадрами с повзрослевшей малышкой-пандой и ее естественными процессами в организме. Генеральный директор столичного зоосада отметила, что сейчас детеныш больших панд активно растет и становится самостоятельнее.