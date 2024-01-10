Синоптик назвал причину крепких морозов в Москве

Крепкие морозы, пришедшие в Московский регион в первые дни Нового года, вызваны «нервным» климатом с комбинацией циклонов и антициклонов, рассказал в беседе с «Москвой 24» начальник отдела метеорологии и климата ФГБУ «Центральное УГМС» Николай Терешонок. Кроме того, по его мнению, похолодание могло быть связано и с солнечной активностью.

Холод всегда идет из Арктики. Антициклоны и циклоны способствуют выбросу арктических воздушных масс. Подобные вторжения нечасты за последние 20 лет. <...> Климат нервный, — пояснил эксперт.

Он также добавил, что подобные погодные катаклизмы случаются из-за снижения до минимальных значений показателя солнечной активности, известного как число Вольфа.

Между тем, как рассказал изданию ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра РАН, климатолог Алексей Карнаухов, накрывшие российскую столицу холода не являются чем-то выдающимся с точки зрения климата. Он напомнил, что из-за энергичного движения воздушных масс перед Новым годом была оттепель, после которой пришли морозы, которые не выходят за рамки январских норм для столичного региона.

В свою очередь заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков рассказал изданию, что сейчас Москва и Подмосковье пребывают под недолгим воздействием теплого сектора циклона.

К старому Новому году температура воздуха снова опустится до минус 17-22 градусов. Но Крещение, скорее всего, не будет таким морозным. Предполагаю, что температура воздуха будет в пределах минус 10-15 градусов, — спрогнозировал Цыганков.