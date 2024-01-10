Метеорологи назвали количество солнечных часов в Москве за 2023 год

Солнце в Москве светило в 2023 году дольше, чем обычно, а декабрь стал для города самым темным месяцем. Об этом в среду, 10 января, сообщили в столичном Метеобюро.

© Вечерняя Москва

В минувшем году в столице было светло в течение 1811 часов, что составляет 105 процентов от привычной годовой суммы. В декабре же солнце возвышалось над городом всего восемь часов в течение всего месяца, в то время как привычная норма составляет порядка 18 часов.

— Больше всего солнца в столице было в июне — 325 часов, — рассказали эксперты.

В сентябре же солнце светило рекордно долго для этого месяца: 245 часов, что составило 167 процентов от нормы. Самым солнечным годом для Москвы все еще остается 2014-й, когда в городе было светло в течение 2168 часов, рассказали на сайте Метеобюро.

Декабрь 2023 года в Москве вошел в число 15 самых «мокрых» за всю историю метеонаблюдений. Обильные осадки выпадали в декабре как в виде снега, так и в виде дождя.