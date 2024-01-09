«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в столице 10 января

«Желтый» уровень погодной опасности из-за снегопада объявлен в столице на 10 января. Об этом сообщили в пресс-службе Росгидрометцентра.

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В эту дату до 6:00 прогнозируется снегопад. Кроме того, вероятно образование гололедицы на дорогах. Период предупреждения будет действовать до 12:00, передает официальный сайт ведомства.

Ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус заявил, что к концу недели в столицу «заглянет» гребень морозного и сухого скандинавского антициклона, в результате чего снова похолодает до минус 20 градусов.

Замглавы ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков рассказал о том, какая погода ожидается на старый Новый год и будут ли в столичном регионе традиционные морозы на Крещение.

При этом главный специалист «ИА Метеоновости» Татьяна Позднякова предупредила москвичей о колебаниях атмосферного давления в период с 10 по 12 января.