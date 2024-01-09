На одной из станций Москвы родился ребенок

В Дептрансе отметили, что женщине, у которой начались роды, помогал дежурный по станции Сергей Баранов. Мужчина вызвал скорую и огородил место на станции. Все произошло прямо на платформе. При этом женщина родила еще до приезда медиков и роды также пришлось принимать дежурному метро. Мужчина продолжал находится рядом с ней и новорожденной девочкой до прибытия скорой.