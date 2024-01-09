Синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, когда в столицу вернутся морозы.

Специалист отметил, что со вторника, 9 января, по четверг, 11 января, температура воздуха в городе повысится.

— К четвергу она составит от минус одного до минус шести градусов. При этом пройдет небольшой снежок, с усилением ветра от 12 до 17 метров в секунду, а на дорогах сохранится гололедица, — сообщил синоптик.

По словам Ильина, уже 12 января, на следующий день после пика потепления, Москва вновь окажется в холодном атмосферном фронте. Так, в ночь с четверга на пятницу морозы окрепнут и составят минус 13–18 градусов. Днем температура будет держаться в диапазоне от минус 11 до минус 16 градусов.

Морозы продолжат усиливаться и 13 января: ночью синоптик прогнозирует от минус 17 до минус 22 градусов, а в дневные часы — минус 15–20 градусов. Возможен небольшой снег, добавил специалист.

После череды холодов 14 января в столице снова наметится тенденция к потеплению, заключил Ильин.

В беседе с «ВМ» синоптик рассказал, что текущий январь проходит с аномально низкими температурами, и, скорее всего, до конца месяца эта тенденция не изменится.

При этом главный специалист «ИА Метеоновости» Татьяна Позднякова предупредила москвичей о колебаниях атмосферного давления в период с 10 по 12 января.