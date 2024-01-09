Москвичей предупредили о резких перепадах давления

«С 10 до 11 января давление в Москве понизится с 751 до 733 миллиметров ртутного столба. Это будет связано с нырянием атлантического циклона на восток Центрального федерального округа. 12 января в тылу циклона давление будет расти, а к 13 января вернется к норме», — рассказала синоптик.