Бочкарев: На станции «Вавиловская» Троицкой линии метро более половины платформы готово в монолите

На строящейся станции «Вавиловская» Троицкой линии метро выполнены основные конструкции большей части платформы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса градостроительной политики и строительства со ссылкой на заместителя мэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева.

«Готовность монолитных работ на станции «Вавиловская» Троицкой линии метро оценивается более чем наполовину. Всего на объекте уже уложено свыше 17 тыс. куб. м бетона из запланированного объема в 32 тыс. куб. м. В частности, выполнено армирование и бетонирование большей части платформы», – приводятся в сообщении слова Бочкарева.

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Глава Стройкомплекса отметил, что сейчас строительство объекта в целом ведется в активном режиме.

«На высоком уровне готовности земляные работы – разработано порядка 80% от общего объема грунта котлована, а на ряде участков уже выполняется его обратная засыпка. Продолжается переустройство инженерных сетей», – пояснил Бочкарев.

Генеральный директор АО «Мосинжпроект» (генеральный проектировщик и генеральный подрядчик строительства новых линий и станций московского метро) Юрий Кравцов, его цитирует пресс-служба, добавил, что в связи с высокой плотностью городской застройки на Ленинском проспекте строителям приходится поэтапно перекладывать большое число коммуникаций и осуществлять круглосуточный мониторинг состояния близлежащих домов и сооружений.

«По завершении всех работ жители получат современную комфортную станцию с ярким дизайном в шаговой доступности от дома. В отделке планируется использовать белоснежный мрамор на стенах и светлый гранит на платформе, а колонны в форме галочек будут облицованы панелями насыщенного желтого цвета», – уточнил Кравцов.

Также, по его словам, продолжаются работы в ранее пройденных прилегающих к станции тоннелях в сторону соседней «Академической» – здесь уже забетонировано жесткое основание пути и полным ходом продолжается укладка рельсов.

В фазе активного строительства находится 11 станций первого участка Троицкой линии метро: «ЗИЛ», «Крымская», «Академическая», «Вавиловская», «Новаторская», «Университет Дружбы Народов», «Генерала Тюленева», «Тютчевская», «Корниловская», «Бачуринская» и «Коммунарка».