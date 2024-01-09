Сергей Собянин рассказал о крупнейших проектах реставрации 2023 года

Правительство Москвы продолжает реализацию масштабной программы возрождения московской старины. В 2023 году привели в порядок и вернули исторический облик еще 220 памятникам архитектуры разных эпох. Об этом Сергей Собянин рассказал в своем блоге.

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«Это наш вклад в реализацию национального проекта “Культура”. Среди возрожденных шедевров — прославленный Театр эстрады, любимый несколькими поколениями московских зрителей. Легендарный Дворец пионеров на Воробьевых горах, из которого вышло много талантливых ученых, инженеров, спортсменов, артистов. Исторический павильон № 66 на ВДНХ, ныне посвященный, как и полвека назад, Узбекистану. Памятник покорителям космоса возле главной выставки страны — знаменитая ракета, взлетающая в небо. Фасады Нового собора и древние башни Донского монастыря, которым возвращен первоначальный облик», — написал Мэр Москвы.

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Дом Пантелеева

В общей сложности за последние 13 лет в столице привели в порядок 2190 объектов культурного наследия. Символический рубеж — две тысячи объектов — был достигнут в начале 2023 года. «Юбилейным» объектом стал дом Пантелеева по адресу: улица Земляной Вал, дом 56, строение 3. Особняк в стиле классицизма был возведен в середине XIX столетия. Свой нынешний эффектный облик он обрел полвека спустя, когда был перестроен Филиппом Пантелеевым, крестьянином из Владимирской губернии, разбогатевшим на производстве барочной лепнины.

Богато украшенный орнаментами и купидонами фасад служил наружной рекламой бизнеса его владельца. Однако его красота сильно поблекла за минувшие десятилетия. Интерьеры, инженерные коммуникации тоже требовали серьезного обновления. Поэтому было принято решение о реставрации здания — первой за всю его историю. Этому предшествовала большая исследовательская работа. В частности, специалисты узнали, а потом восстановили изначальный мягкий персиковый цвет фасада дома.

Мастера привели в порядок цоколь, окна, двери и кровлю. По архивным материалам воссоздали межэтажный карниз, а также фронтон с фигуркой купидона. Лепнину реставрировали в мастерской, поскольку штукатурный слой находился в неудовлетворительном состоянии.

Внутри здания в процессе демонтажа были раскрыты комнаты анфилады второго этажа, отделка стен двух парадных помещений оселковым мрамором, художественный паркет и мозаика в холле первого этажа.

Специалисты воссоздали паркет, провели работы по сохранению мозаики и оселкового мрамора, покрыв его воском, а также привели в порядок парадную лестницу и лепной декор во всех помещениях. По окончании реставрации в доме Пантелеева открылся бутик-отель на 12 номеров.

Столичные театры

Одним из самых ярких проектов реставрации 2023 года стал Театр эстрады. На протяжении более полувека знаменитая культурная площадка в Доме на Набережной притягивает поклонников искусства. Здесь выступали всенародно любимые певцы и актеры, рождались новые таланты. О замечательных концертах на легендарной сцене говорила вся музыкальная Москва.

«Но сцены, как люди, тоже устают и нуждаются в перезагрузке. Комплексная реставрация исторического здания Театра эстрады потребовала четырех лет кропотливой работы. Первым делом специалисты восстановили несущую способность конструкций, привели в порядок фасады. На основе архивных данных были раскрыты ранее заложенные панорамные витражные окна в зоне открытых мраморных лестниц и дворового ризалита», — отметил Сергей Собянин.

В помещениях театра восстановили историческую планировку, отреставрировали интерьеры, включая гипсовый лепной декор, штукатурный слой стен и потолков. В зрительном зале и фойе воссоздали паркет из древесины твердых пород. Кроме того, специалисты отремонтировали административные, подсобные и технические помещения, буфеты для зрителей и сотрудников театра.

В фойе первого этажа во время расчистки старого штукатурного слоя обнаружили орнамент в виде цветов с ромбами. Это стало настоящей находкой, ведь о росписи не было известно ранее. Специалисты восстановили рисунок на потолке. Переходы от теплых оттенков к холодным делают его объемным, углубляют купол визуально, хотя на самом деле он почти плоский.

Мастерам пришлось особенно потрудиться над реставрацией живописного панно с геральдической символикой СССР — гербом, флагами и лозунгом «Слава великому советскому народу». Монументальное произведение вновь украшает сцену.

Преобразился зрительный зал, где установили новые кресла, смонтировали акустические системы раздельного озвучивания для партера и бельэтажа. Современное сценическое оборудование дает постановщикам спектаклей и концертов новые возможности для реализации творческих идей. Обновленный Театр эстрады вновь распахнул свои двери, чтобы радовать поклонников интересными спектаклями, концертами и творческими встречами.

Новый адрес на культурной карте Москвы — Серпуховская площадь, дом 36/71, строение 1. Здесь, в бывшем доходном доме с лавками позапрошлого века, разместился филиал Малого театра.

«Реставрация позволила зданию, находившемуся в неудовлетворительном состоянии, обрести второе дыхание. Специалисты укрепили фундамент, восстановили кирпичную кладку, крышу, оконные и дверные проемы, убрали старые перегородки, обновили печи, лестницы и паркет», — рассказал Мэр Москвы.

Специалисты также отреставрировали лепной декор. Сейчас это административно-офисное здание театра с небольшим зрительным залом.

Дворец пионеров на Воробьевых горах

Знаменательным событием 2023-го стало второе рождение Дворца пионеров на Воробьевых горах. Детский город, возведенный в 1958–1962 годах, и сегодня является крупнейшим учреждением дополнительного образования России.

Исторический ансамбль Дворца пионеров образуют семь корпусов. Их комплексная реставрация ни разу не проводилась, только несколько лет назад были отремонтированы корпуса 4 и 5. В 2022 году город принял решение выполнить комплексную реставрацию корпусов 1, 2, 3, 6, 7. Обновленный Дворец пионеров открыли 31 августа 2023 года, накануне Дня знаний.

Ремонтно-реставрационные работы были выполнены в планетарии, обсерватории, большом концертном и выставочном залах, зимнем саду, театральном блоке и других помещениях. Во Дворце пионеров появились современные лаборатории и мастерские, оснащенные высокотехнологичным оборудованием. Это позволило открыть новые направления дополнительного образования, среди которых искусственный интеллект и криптография, геоинформатика и дистанционное зондирование земли, графический и моушен-дизайн, инфографика и конструирование космических аппаратов.

Кроме того, благоустроили прилегающую территорию, включая площадь Парадов, где сохранили необычную раскладку дорожек.

«Комплексная реставрация Дворца пионеров стала отличным подарком юным москвичам и их родителям», — отметил Сергей Собянин.

Достопримечательности ВДНХ

Самой масштабной реставрационной площадкой остается ВДНХ. Сегодня комплексные работы завершены более чем на 30 объектах. Среди них сданный в 2023 году павильон № 66, в котором открылся выставочно-культурный и экспозиционный центр Республики Узбекистан, павильон № 59 «Зерно» — третья по высоте постройка на ВДНХ, украшенная позолоченным шпилем со звездой диаметром 3,5 метра, павильон № 51 «Мясная промышленность» (ранее — «Главмясо»), где привели в порядок купол, керамический фонтан, оселковый мрамор на стенах. А еще вернули первоначальный вид известной композиции Наума Конгисера «Боец с быком», венчающей четырехколонный портик на главном фасаде.

Сегодня в павильонах № 51 и 59 работает Международная выставка-форум «Россия».

По соседству с ВДНХ завершили реставрацию монумента в честь покорителей космоса с памятником Константину Циолковскому. Мемориал очистили от загрязнений, привели в порядок титановые пластины, устранили сколы, а также заделали трещины и швы на гранитных постаментах. Особое внимание мастера уделили барельефам, надписям на стилобате и декоративным вентиляционным решеткам.

Религиозные памятники

Год выдался особо плодотворным для реставраторов древнего Донского монастыря. На протяжении многих лет город возрождает обитель вместе с Русской православной церковью и Минкультуры России. В 2023 году завершили реставрацию пяти исторических башен: № 1 (квадратная на западной стене), № 2 (круглая угловая, северо-западная), № 3 (квадратная на северной стене), № 6 (квадратная на восточной стене) и № 7 (квадратная на восточной стене), — а также фасадов и куполов Нового собора (1684–1689, 1748), включая кирпичную кладку и декор, кровлю верхнего и нижнего ярусов. Вернули исторический облик дому настоятеля (1749), в том числе первоначальный цвет фасадов — желтую охру.

Еще один замечательный проект в сфере реставрации памятников религиозного назначения — восстановление храма Покрова Пресвятой Богородицы в Филях, жемчужины московского барокко конца XVII века. Особое внимание реставраторы уделили белокаменному декору фасадов храма, включая элементы белокаменной кладки цоколя, оснований арочных столбов и колонн.

Доходный дом Натальи Тюляевой

Интересный особняк, приведенный в порядок в прошлом году, — доходный дом Натальи Тюляевой (улица Забелина, дом 3, строение 1).

«Здание было построено в 1900 году архитектором Сергеем Воскресенским в стиле эклектики с использованием мотивов модерна. Когда-то в нем располагались дорогие квартиры, состоящие из 11 комнат. На первом этаже вокруг парадного вестибюля размещались три больших зала, где устраивались приемы. Но со временем в этих залах появилось множество перегородок. Изменения коснулись и других помещений дома, состояние которого открывало перед реставраторами большой фронт работ», — рассказал Мэр Москвы.

Специалисты восстановили фасады особняка. Теперь он прекрасно выглядит и днем, и в вечернее время. В ходе возвращения исторической планировки был раскрыт вход со стороны главного фасада, который вновь украсили лепнина, пилястры, ажурные наличники и подоконники на окнах. Благодаря архивным фотографиям и документам в нижнюю часть эркера вернули панно с растительным орнаментом.

Работы хватило и внутри здания, начиная с восстановления дубового паркета, изразцовых печей и ступеней из доломита и заканчивая реставрацией лепнины на потолках.

Новый этап жизни старого дома связан с творчеством. Здесь разместится Фонд поддержки кино, радио, телевидения, мультимедиа и анимации Николая Расторгуева.

Наступивший 2024 год тоже обещает быть насыщенным и плодотворным. В работе находится более 500 памятников архитектуры. Среди них — исторические павильоны № 6 «Химия» и № 67 «Советская печать» на ВДНХ, Спасо-Преображенский собор Новоспасского монастыря на Крестьянской площади, церковь Вознесения Господня в Коломенском, церковь Петра и Павла на Новой Басманной улице, дом архитектора Мельникова в Кривоарбатском переулке, кинотеатр «Ударник» на улице Серафимовича и памятник Юрию Гагарину на Гагаринской площади.

В 2024 году продолжится реставрация ансамбля Александринского дворца в усадьбе Нескучное, начнутся работы на территории усадьбы Кузьминки.