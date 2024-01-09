Восемь крупных соцобъектов построили в Москве в 2023 году

Восемь крупных социальных объектов построили в столице в 2023 году. Об этом во вторник, 9 января, рассказал руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

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— В 2023 году в столице появились новые крупные социальные объекты здравоохранения, образования, культуры и спорта, — сообщил он.

Он отметил, что возведение соцобъектов вблизи жилых домов является важным фактором для развития столичной инфраструктуры и улучшения качества жизни москвичей.

Так, в Восточном административном округе открыли флагманский центр городской клинической больницы № 15 имени О.М. Филатова. Он расположен по адресу: Вешняковская улица, дом 23, строение 24.

Кроме того, На улице Сокольнический Вал специалисты реконструировали ледовый дворец. Также был построен ледовый дворец «Кристалл» в Центральном округе столицы (улица Лужники, дом 24, строение 14), на северо-западе возвели ледовый каток «Сталкер» (Машкинское шоссе, владение 23), а в ЮЗАО — центр фигурного катания Этери Тутберидзе (Новоясеневский проспект, дом 26).

На Рождественской улице ввели в эксплуатацию дворец спорта «Некрасовка» с крытым катком, бассейном и воркаут–зоной. В Северном административном округе открылась академия спорта «Динамо» (улица Юрия Никулина, дом 3). Помимо этого, на западе возвели здание учебно-образовательного кластера «Ломоносов» (Раменский бульвар, дом 1), передает официальный сайт мэра Москвы.