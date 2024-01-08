На западе Москвы появилась новая зона отдыха у станции МЦД-4 Очаково

"Новая станция находится в столичном районе Очаково-Матвеевское, где проживает свыше 130 тыс. человек, в настоящее время ведется активное строительство жилых домов. Через пару лет пассажиропоток вырастет в несколько раз, с учетом этого и разрабатывалась концепция благоустройства. В границы работ вошли улицы Большая Очаковская, Пржевальского, Марии Поливановой, Елены Колесовой, проезд Стройкомбината, 1-й, 2-й, 3-й, 4-й и 5-й Очаковские переулки", - сказал Бирюков.