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В 2023 году Москва заключила рекордное количество офсетных контрактов — Собянин

В 2023 году Москва заключила девять офсетных контрактов. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

В 2023 году Москва заключила рекордное количество офсетных контрактов
© Mos.ru

Первое соглашение — на поставку абсорбирующих изделий для людей с инвалидностью. Еще один контракт предусматривает строительство завода по производству литийионных аккумуляторов для электротранспорта.

Кроме того, было подписано сразу четыре соглашения, касающихся производства лекарств. Первые поставки препаратов в медицинские учреждения по этим офсетам начнутся в 2025–2026 годах.

«Всего Москва подписала с инвесторами уже 14 офсетных контрактов. Общий объем инвестиций по ним составит около 82 миллиардов рублей», — отметил Мэр Москвы.

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Сергей Собянин