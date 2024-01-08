В 2023 году Москва заключила рекордное количество офсетных контрактов

В 2023 году Москва заключила девять офсетных контрактов. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

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Первое соглашение — на поставку абсорбирующих изделий для людей с инвалидностью. Еще один контракт предусматривает строительство завода по производству литийионных аккумуляторов для электротранспорта.

Кроме того, было подписано сразу четыре соглашения, касающихся производства лекарств. Первые поставки препаратов в медицинские учреждения по этим офсетам начнутся в 2025–2026 годах.