Москве предсказали температурные качели

Сегодня вечером температура воздуха в Москве упадет до -10 градусов, при том, что утром в городе было около -1 градуса. Как рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, температурные качели в столице происходят из-за двух циклонов.

«Сегодня погода в столице будет формироваться под влиянием узкой полосы повышенного атмосферного давления, с юга и с севера сжатой циклонами, быстро смещающимися в меридиональном направлении. В такой ситуации в регионе ожидается облачная с прояснениями погода, утром и вечером пройдёт небольшой снег», - отметил синоптик в своем Telegram-канале.

Ветер ожидается северный, затем направление может поменяться на юго-западный со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление вырастет до 748 мм ртутного столба, что около нормы. Ночью температура вновь начнет расти и уже в четверг ожидается от 0 до -2 градусов. Временами будет идти снег.