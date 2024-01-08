Собянин: В 2023 году сеть наземного метро в Москве выросла вдвое

В 2023 году на Московских центральных диаметрах (МЦД) открыли 13 новых и реконструированных городских вокзалов. Теперь наземное метро столицы — это четыре диаметра, 136 станций и более 300 километров путей. Итоги прошедшего года в развитии МЦД подвел Сергей Собянин в своем блоге.

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«Минувший год стал знаковым для Московских центральных диаметров, сеть которых выросла вдвое. В августе мы вместе с ОАО “РЖД” открыли МЦД-3 “Ленинградско-Казанский”, который соединил Зеленоград и подмосковный город Раменское. Это новый сквозной маршрут, проходящий через всю столицу с севера на юго-восток», — написал Мэр Москвы.

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МЦД-3 улучшил транспортную доступность более 20 районов Москвы и нескольких городов Подмосковья. Его рекордный пассажиропоток — 443 тысячи поездок в сутки. Благодаря МЦД-3 у горожан появились новые маршруты. Так, без пересадок можно добраться из Зеленограда до городского вокзала Электрозаводская, а от Люберец — до Останкина.

К открытию движения по МЦД-3 провели масштабную реконструкцию главного пересадочного узла Зеленограда — станции Крюково. Теперь это современный трехуровневый московский городской вокзал с пассажирским терминалом, островными платформами с навесами на всю длину и широким транзитным подземным переходом, а также интеграционным вестибюлем с выходом к остановкам наземного транспорта на Крюковской эстакаде. Помимо поездов МЦД-3 и традиционных пригородных электричек, здесь останавливаются «Сапсаны», следующие по маршруту Москва — Санкт-Петербург.

Сегодня на МЦД-3 работает 38 станций, а в будущем откроются еще три московских городских вокзала — Малино, Митьково и Рижская.

В сентябре 2023 года на транспортной схеме столицы появился четвертый Московский центральный диаметр «Калужско-Нижегородский», соединивший Апрелевку и Внуково на западе и микрорайон Железнодорожный Балашихи — на востоке.

«Четвертый диаметр — самый-самый. Самый сложный — строителям необходимо было объединить разрозненные направления Московской железной дороги: Калужское и Нижегородское. Самый протяженный — 86 километров, связал семь центральных железнодорожных вокзалов столицы: Курский, Ярославский, Казанский, Ленинградский, Савеловский, Рижский и Белорусский. С самым большим числом пересадочных станций — более 30 вариантов пересадок на метро, Московское центральное кольцо (МЦК) и другие диаметры», — подчеркнул Сергей Собянин.

Сегодня на МЦД-4 работает 36 станций. Многие из них — современные городские вокзалы, такие как:

— Белорусская (переход на МЦД-1, Кольцевую и Замоскворецкую линию);

— Площадь Трех Вокзалов (переход на МЦД-2, Кольцевую и Сокольническую линии);

— Курская (переход на МЦД-2, Кольцевую, Арбатско-Покровскую и Люблинско-Дмитровскую линии метро);

— Марьина Роща (переход на МЦД-2, Большую кольцевую и Люблинско-Дмитровскую линии метро);

— Ольгино;

— Тестовская (переход на МЦД-1, МЦК, Солнцевскую, Филевскую и Большую кольцевую линии метро);

— Кутузовская (переход на МЦК и Филевскую линию метро);

— Поклонная (переход на Арбатско-Покровскую и Солнцевскую линии метро);

— Очаково;

— Лесной Городок.

Кроме того, в 2023 году реконструировали станции Тимирязевская (переход на Серпуховско-Тимирязевскую линию метро) и Лианозово (пересадка на Люблинско-Дмитровскую линии метро) МЦД-1.

«Каждые сутки поезда МЦД перевозят свыше 1,2 миллиона пассажиров — жителей Москвы и Подмосковья, которые ежедневно экономят время и деньги на поездках. Начиная с 2019 года общая экономия бюджета пассажиров первых двух диаметров составила 17,6 миллиарда рублей», — отметил Сергей Собянин.

Планы на 2024-й

В 2024 году продолжат развивать Московские центральные диаметры. В столице появится новый городской вокзал Митьково МЦД-3 и завершится реконструкция Щербинки МЦД-2.

«Откроем новый вестибюль на Белорусском вокзале, который обеспечит интеграцию МЦД-1 с МЦД-4, и дополнительный вестибюль (надземный переход) через улицу Ленина в составе московского городского вокзала Зеленоград — Крюково МЦД-3. На Тестовской МЦД-4 построим вестибюль с выходом к Мукомольному проезду и “Большому Сити”. С помощью уникального пролетного строения завершим интеграцию с метро городского вокзала Кутузовская МЦД-4», — добавил Мэр Москвы.

Кроме того, планируется завершить строительство южного вестибюля московского городского вокзала Лианозово МЦД-1 и вестибюля станции Деловой Центр МЦК, который свяжет Московское центральное кольцо и МЦД-4.