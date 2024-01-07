Названо число москвичей, принявших участие в богослужениях в Рождество
Свыше 1 млн верующих в сотнях московских храмов приняли участие в богослужениях 7 января в день Рождества Христова, рассказал ТАСС руководитель столичного департамента национальной политики и межрегиональных связей Виталий Сучков. Он также указал, что всего в российской столице открыты в праздничные дни порядка 550 храмов.
Несмотря на морозы, более 1 млн человек приняли участие в рождественских богослужениях в Москве, — сказал он.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 7 января отправил поздравительную телеграмму предстоятелям Древних восточных церквей, отмечающих Рождество Христово по юлианскому календарю. Он отметил, что в эти светлые дни верующие вновь приобщаются к дивной и непостижимой тайне боговоплощения, воздают хвалу Создателю за явленную любовь к роду человеческому.
Руководитель РПЦ также поздравил президента России Владимира Путина с праздником Рождества и отметил вклад главы государства в сохранение нравственных ценностей в стране. Он подчеркнул, что взаимодействие церкви, власти и общества и дальше будет помогать сплочению народа и патриотическому воспитанию молодежи.
Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец ранее сообщил, что в Москву пришли рождественские морозы, какие бывают раз в 10 лет. По его словам, 7 января температура воздуха в столице опустилась до минус 25, что на 12 градусов ниже климатической нормы.