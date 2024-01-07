Ягнята у овцы святого Якоба родились в рождественскую ночь в Московском зоопарке

«Благая весть! В нашем Зоосаде родились сегодня в ночь два ягненка у овцы святого Якоба! Мира и Благодати всем», – написала она.

Овца святого Якоба (Вита) – редкая порода. Ее характерная черта овцы – это две пары рогов: верхние прямые и нижние закругленные. Эта порода овец была известна на Ближнем Востоке и в Месопотамии еще три тысячи лет назад. В XVII веке их привезли в Англию и разводили в качестве декоративных животных. Всего в Московском зоопарке обитают представители пяти пород овец: бордер-лейстер, валлиcская, уэссан, эдильбаевская и овца святого Якоба.