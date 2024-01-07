Москвичам сообщили о редком погодном явлении на Рождество

В Москву пришли рождественские морозы, какие бывают раз в 10 лет, сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, 7 января температура воздуха в столице опустилась до минус 25, что на 12 градусов ниже климатической нормы.

Такие рождественские морозы в Москве бывают один раз в 10 лет! Под утро в Москве на базовой метеостанции ВДНХ столбик минимального термометра показал 24,2, на Балчуге 22,4, МГУ 23,3, в Тушино — 25,3, что на12 градусов ниже климатической нормы, — отметил синоптик.

Тишковец добавил, что морозы пришли и в Подмосковье. Он уточнил, что холоднее всего в Клину, где мороз достиг минус 30,4 градусов. Эксперт добавил, что холода сохранятся и грядущей ночью, а потепления стоит ждать с 8 января.

Ранее руководителя Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в Московском регионе установилась «сибирская погода». По его данным, температура воздуха в столице на 17–20 градусов ниже нормы.