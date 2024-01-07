Синоптик назвала самые холодные дни предстоящей недели

Ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова в беседе с «Вечерней Москвой» назвала самые холодные дни предстоящей недели.

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По словам метеоролога, более холодная погода ждет жителей столицы 8 и 9 января. Дело в том, что в эти дни ожидается прохождение атлантического циклона, который принесет сильные морозы.

— Столбики термометров рухнут до показателей минус 26–28 градусов в ночные часы, а днем температура достигнет минус 19–23 градусов. Такие же условия сохранятся 9-го числа, — отметила спикер.

Также в разговоре с «ВМ» Позднякова рассказала, какой погоды стоит ждать в Рождественскую ночь.

В свою очередь столичное управление МЧС России сообщило, что в Москве сохранится аномально холодная погода со среднесуточной температурой на 7–15 градусов ниже климатической нормы. В связи с неблагоприятными погодными условиями жителей и гостей столицы призвали не использовать для обогрева помещений непригодные для этого приборы.